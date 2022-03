Diretor da agência nuclear da ONU visita centrais e garante ajuda à Ucrânia

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) visitou esta quarta-feira a central nuclear de Konstantinovka, no sul da Ucrânia, para disponibilizar "assistência técnica" no contexto da guerra, num país com um enorme parque nuclear.

Desde o início da ofensiva militar russa, há mais de um mês, Rafael Grossi tem alertado para os perigos desta guerra, a primeira num país com uma grande capacidade nuclear - 15 reatores em quatro centrais em atividade e vários depósitos de resíduos nucleares.

"É vital estar no terreno para prestar apoio eficaz neste momento extremamente difícil", escreveu numa mensagem no Twitter o chefe da agência para o nuclear da ONU, que chegou terça-feira à Ucrânia.