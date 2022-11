Diretor da CIA William Burns vai encontrar-se com diretor dos serviços secretos russos na Turquia

Central Intelligence Agency (C

O diretor daIA), William Burns, está em Ancara, na Turquia, esta segunda-feira, para se encontrar com o diretor dos serviços secretos estrangeiros da Rússia, Sergey Naryshkin. A informação foi avançada por um funcionário da Casa Branca.De acordo com o Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Burns foi à Turquia para avisar o homólogo russo acerca das consequências que a utilização de armas nucleares acarreta. É expectável que durante o encontro Burns também mencione o caso de dois americanos, a estrela do basquetebol feminino Brittney Griner e o ex-marinho americano Paul Whelan, que foram detidos na Rússia e posteriormente sujeitos a duras penas, segundo o site DW. A administração Biden tem pressionado a Rússia para que haja uma troca de prisioneiros.Segundo a Associated Press, o informador da Casa Branca não estava autorizado a fazer comentários sobre o encontro, mas acabou por revelar algumas questões sob a forma de anonimato. O funcionário disse ainda que as tropas de Kiev foram informadas da viagem de William Burns à Turquia.O jornal russo Kommersant já tinha anunciado que Naryshkin estava em Ancara para realizar conversações de alto nível com o seu homólogo americano. Contudo, o porta voz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, diz que a Rússia não nega nem confirma que estão a existir as conversações no país turco.O analista Yoruk Isik mencionou que dados baseados do rastreio de voos comprovam que um avião do governo russo, utilizado por Naryshkin, e outro do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, aterraram em Ancara esta segunda-feira, de acordo com a informação divulgada pelo site DW.