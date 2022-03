Doente ucraniana já chegou ao Hospital de S. João

O Hospital de S. João, no Porto, acolheu, esta madrugada de sexta-feira, uma doente ucraniana, de 37 anos, que sofreu um atropelamento no dia 22 de dezembro de 2021, com múltiplas lesões graves.



A mulher foi transferida de ambulância do Hospital de Lviv, na Ucrânia, para a Polónia e daí foi trazida de avião até ao aeroporto S. Carneiro, na Maia, acompanhada de uma equipa dos Médicos do Mundo.





Vitória chegou bem-disposta, como mostra a imagem partilhada pelo médico intensivista daquela unidade hospitalar, Nelson Pereira, na sua rede social de Facebook. Na publicação pode ler-se também que a mulher foi recebida pela equipa médica, onde estava Oleg Borysyak, seu compatriota que, segundo Nelson Pereira, "fez questão de estar presente para lhe transmitir o quão bem-vinda é, em Portugal e no Hospital de São João".

Refira-se que o Hospital de S. João tem disponíveis 138 camas de várias especialidades, incluindo pediatria, para acolher doentes ucranianos, caso venha a ser necessário.