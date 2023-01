Um míssil russo atingiu esta segunda-feira um mercado ao ar livre na aldeia de Shevchenkove, no Leste da Ucrânia, matando duas mulheres e ferindo outras quatro pessoas, incluindo uma menina de 10 anos, num ataque denunciado pelo Governo de Kiev como um “crime de guerra”.









“O Exército russo cometeu mais um ato de terrorismo contra a população civil - uma criança ficou ferida e duas mulheres morreram”, disse o procurador regional, adiantando que o ataque só não teve consequências mais graves porque não era dia de mercado. Imagens do local mostram uma enorme cratera na rua e várias bancas completamente destruídas.

Entretanto, o Governo ucraniano disse esta segunda-feira ter enviado reforços para Soledar, junto a Bakhmut, descrevendo a situação na localidade como “muito difícil” devido às sucessivas vagas de ataques russos.









Leia também Ataques russos deixam Ucrânia às escuras Também esta segunda-feira, a Sky News avançou que o Governo britânico está a estudar a possibilidade de enviar tanques pesados Challenger para a Ucrânia, no que seria um reforço substancial das capacidades ofensivas das forças ucranianas. A confirmar-se, seria o primeiro país e enviar este tipo de veículos.

IRÃO CÚMPLICE DE CRIMES DE GUERRA



O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse esta segunda-feira que o Irão está a contribuir para os crimes de guerra cometidos pela Rússia na Ucrânia, por fornecer os drones suicidas usados pelas forças russas para matar civis e destruir infraestruturas energéticas.





Encontro na Turquia



direitos humanos



As comissárias dos Direitos Humanos da Rússia e da Ucrânia vão reunir-se no final desta semana na Turquia, no primeiro encontro de alto nível entre os dois países desde a invasão. A troca de prisioneiros de guerra será um dos assuntos em cima da mesa.



Portugal reforça apoio a Kiev



O primeiro-ministro António Costa falou esta segunda-feira ao telefone com Volodymyr Zelensky, tendo informado que Portugal vai reforçar o “apoio humanitário e militar” à Ucrânia e vai também participar ativamente na ‘Fórmula para a Paz’ proposta pelo PR ucraniano. Zelensky agradeceu o apoio de Portugal ao sistema energético da Ucrânia e conversou com Costa sobre “cooperação na área da segurança”.