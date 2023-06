Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas, esta quinta-feira, num bombardeamento russo contra um refúgio de civis, conhecido como ponto de invencibilidade, na cidade de Kherson, no sul da Ucrânia."Dois habitantes locais foram mortos e outros dois estão no hospital em estado moderado", escreveu o governador Oleksandr Prokudin no Telegram.Os pontos de invencibilidade são abrigos destinados à população, onde esta poderá permanecer aquecida, mas também ter acesso à Internet e primeiros socorros.