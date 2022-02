Dois professores mortos em bombardeamento a escola controlada pelos separatistas na Ucrânia

Duas pessoas morreram após um bombardeamento a uma escola em Horlivka, cidade controlada por separatistas na Ucrânia. De acordo com a Reuters,as duas vítimas mortais no ataque eram professores naquele estabelecimento de ensino.



A bomba em questão, de acordo com as autoridades, terá sido lançada pelas forças armadas ucranianas, adianta o investigador Igor Krupko.





"Como resultado, o diretor da escola e o professor de geografia morreram", adiantou o responsável.Svetlana, que mora numa zona residencial ao lado da escola, lamenta o ataque. "É terrível, e sobreviver a isto é difícil. Como é que vamos passar mais u ma noite assim", questiona a mulher, perante mais um dia em que são temido novos combates.