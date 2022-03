Dos palcos para a guerra: Estrela ucraniana quer mais apoio da NATO enquanto é tempo

Celebridade da música ucraniana e ex-deputado, Svyatoslav Vakarchuk acaba de integrar as Forças de Defesa Territoriais para travar a invasão russa, pedindo mais envolvimento da NATO enquanto é tempo de a História não recuar a 1939.

Para o líder dos Okean Elzy (ou apenas O.E), que em 2015 bateu o recorde de público num concerto na Ucrânia, arrastando 75 mil pessoas ao Estádio Olímpico de Kiev para assinalar os 20 anos desta banda de fusão folk e rock, o que se está a passar desde 24 de fevereiro, dia da invasão russa, "é muito simples": a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia e a razão é a própria existência da Ucrânia enquanto Estado. "A Rússia não quer que esse Estado exista", afirma Vakarchuk à Lusa, junto à sede do governo da região de Lviv-Oblast, agora protegida com sacos de areia, no mesmo dia em que se alistou para integrar as Forças de Defesa Territoriais.

Além da resposta à ordem de mobilização do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, bastaram poucos dias para o cantor verificar que os russos "cometem crimes contra a Humanidade, matando mulheres e crianças, destroem cidades no leste, e a qualquer momento podem estar aqui em Lviv [oeste do país e sem registo de ataques], portanto é preciso pará-los".