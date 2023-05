Drone abatido em Kiev provoca incêndio em edifício

Um drone foi abatido, esta quinta-feira, em Kiev e provocou um incêndio num edifício. De acordo com o The Kyiv Independent, os restos do drone caíram no distrito de Solomianskyi, na margem direita de Kiev, provocando um incêndio num edifício não residencial.A capital ucraniana foi esta quinta-feira alvo de uma dezena de fortes explosões pouco depois das 19h00 locais (15h00 em Lisboa). As defesas antiaéreas da cidade estão a ser utilizadas."A defesa aérea está a funcionar em Kiev no final do dia 4 de Maio, de acordo com a Administração Militar da cidade de Kiev", refere o jornal."Foram registados sons de explosões na capital ucraniana. A Administração Militar pediu aos residentes que permanecessem em abrigos até que o alerta de ataque aéreo fosse desativado devido à ameaça de ataques. Os alertas de ataques aéreos foram ativados nas regiões de Kiev, em Luhansk e na Crimeia", acrescenta.

"O inimigo está a atacar a capital, as defesas antiaéreas estão a funcionar", escreveu o Centro de Comunicação Estratégica do Governo ucraniano numa nota publicada no Telegram, citando a Administração Militar da região.

A cidade de Kiev é atacada quase todas as semanas pela Rússia com 'drones' suicidas de fabrico iraniano, mas as investidas costumam acontecer de madrugada e não à tarde, como aconteceu hoje.