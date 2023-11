A Rússia parece determinada a provocar sérios danos em infraestruturas críticas da Ucrânia, um pouco por todo o país, numa altura em que se aproxima o inverno. Esta sexta-feira, as tropas de Moscovo atacaram as regiões de Kharkiv, Odessa e Lviv, com um total de 24 drones. A maioria foi intercetada pelas defesas antiaéreas ucranianas, mas cinco atingiram o objetivo,

confirmou o chefe da Administração Militar em Lviv, Maskim Kozitski. “Registaram-se cinco impactos contra infraestruturas”, disse, sem contudo especificar de que locais se tratava.





Certo é que a contraofensiva lançada pelo Exército ucraniano, no primeiro semestre deste ano, não produziu os efeitos esperados, como reconhece o principal comandante militar, Valeri Zaluzhni, para quem as forças de Kiev estão num “impasse”. À revista ‘Economist’ admite que pouco ou nada mudou o início da contraofensiva e que só haverá avanços quando a Ucrânia alcançar a superioridade aérea e aumentar a eficácia de sua artilharia.