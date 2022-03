"Durante toda a noite ouviram-se ataques": Enviado da CMTV a Kiev relata esforços das tropas para travar avanço russo

Na capital ucraniana, o enviado especial da CMTV em Kiev, Alfredo Leite, relata que "à exceção de uma explosão e de outras mais longe do centro", os moradores saíram calmos à rua este domingo.De acordo com o diretor-adjunto do Correio da Manhã, já se vê "vida para além da guerra". "Algumas mercearias abriram e circulei em algumas catedrais ortodoxas", destacou Alfredo Leite, acrescentando que até saiu para ir beber café a um quiosque.Ainda, assim, apesar da aparente calma na cidade, durante a noite "ouviram-se ataques esporádicos" e nos arredores da capital continua a haver conflito direto entre as tropas, com "trocas de fogo e artilharia", destacou o jornalista.De acordo com Alfredo Leite, as tentativas de assalto russo a várias localidades perto de Kiev mostram os esforços sistemáticos das tropas russas para entrar na catedral principal da Ucrânia. "Mas não significa que os russos estejam a progredir", realçou, destacando que "à exceção da cidade de Bucha, não têm tomado posições de avanço"."Se a invasão for por via terrestre, vai ser muito difícil os russos progredirem", uma vez que há um grande reforço das tropas militares com trincheiras e vários equipamentos de artilharia camuflados. Na perspetiva do repórter, só os "trunfos militares da Rússia" é que podem conseguir atingir esse objetivo.