"É impossível sair à rua": Jornalista Alfredo Leite em Kharkiv explica principais diferenças entre a cidade e Kiev

A noite já caiu em Kharkiv, conforme revela o enviado especial daà Ucrânia, Alfredo Leite. Nesta cidade, o recolher obrigatório é bastante mais rigoroso, começando logo pelas 18h00 da tarde."É impossível sair à rua" e muito perigoso, conta o jornalista abrigado dentro de uma casa.Kharkiv viveu este domingo um dia mais calmo a nível de bombardeamentos, comparado com a noite do passado sábado.Enviado especial encontra-se a 10/15 km da fronteira com a Rússia, e descreveu algumas das diferenças entre a cidade de Kiev e Kharkiv."Aqui em Kharkiv os alvos são militares ou da ministração pública", uma situação distinta de Kiev onde os alvos eram principalmente civis e atingidos de forma aleatória.Sobre as instituições militares, estas estão deveras mais destruídas em Kharviv, nada semelhante em relação a Kiev.