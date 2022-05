É oficial: Suécia já assinou candidatura de adesão à NATO

A ministra dos Negócios Estrangeiros sueca, Ann Linde, assinou esta terça-feira, a candidatura formal da adesão da Suécia à NATO.



Assinatura da candidatura surge depois do objetivo da Suécia juntar-se aos restantes membros da NATO, uma decisão que foi oficialmente comunicada na segunda-feira.





"O Governo decidiu informar a NATO do desejo da Suécia de se tornar membro da aliança", disse a primeira-ministra, Magdalena Andersson, durante uma conferência de imprensa em Estocolmo."Estamos a sair de uma era e a entrar numa nova", acrescentou, aludindo à política de não-alinhamento mantida pelo país desde as Guerras Napoleónicas, do século XIX.Em atualização