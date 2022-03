"É proibido ligar as luzes": Enviado da CMTV a Kharkiv explica medidas decretadas na cidade para responder a ofensiva russa

Karkhiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, "está totalmente destruída", salientou Alfredo Leite, o enviado especial da CMTV à Ucrânia, relatando que a cidade tem sido "muito fustigada com artilharia russa".De acordo com o diretor-adjunto do Correio da Manhã, que está no local, o município de Kharkiv decretou o corte na eletricidade no período de recolhimento obrigatório num dos bairros da cidade, uma vez que as pessoas não percebiam o perigo. "São elementos que podem atrair drones", acrescentou."A cidade está totalmente às escuras e aumentámos a opacidade das janelas", contou Alfredo Leite.Nesta segunda-feira, o jornalista destacou que "foram disparados 60 murteiros contra os arredores de Kharkiv e 180 rockets", de forma a explicar a "intensidade dos combates que se travam" na cidade.No entanto, Alfredo Leite salienta que as tropas ucranianas já "reconquistaram três aldeias na zona este da cidade", o que indica que estão a ganhar algum terreno em relação ao exército russo.