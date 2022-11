“É questão de tempo”: Kiev acredita na vitória e tomada de Kherson foi injeção de esperança para tropas ucranianas

A tomada da cidade de Kherson, abandonada pelas forças russas, foi uma importante injeção de esperança para as forças ucranianas, que acreditam cada vez mais que a vitória está ao seu alcance.









O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, simbolizou essa renovada confiança ao afirmar este sábado, à margem da Cimeira da Asean no Camboja, que a vitória final é só uma questão de tempo. “Vamos ganhar a nossa guerra defensiva contra a Rússia, é apenas uma questão de tempo. Cada centímetro da Ucrânia será libertado”, prometeu Kuleba, que caucionou, porém, que a guerra “ainda não acabou”. “Todos desejamos que esta guerra acabe tão depressa quanto antes, e ninguém mais que os ucranianos, mas vemos que a Rússia continua a mobilizar militares e a enviar mais armamento para a Ucrânia”, frisou.

A retirada russa da cidade de Kherson, capital da província com o mesmo nome e a única capital regional conquistada pela Rússia desde o início da invasão, é vista como uma das mais humilhantes derrotas de Moscovo. O Kremlin disse este sábado que a tomada da cidade pelas forças ucranianas “não tem qualquer efeito” sobre a anexação da região, anunciada pela Rússia no mês passado, mas a verdade é que se trata de um revés difícil de digerir para Putin.





As tropas ucranianas foram recebidas com flores, abraços e lágrimas de alegria ao entrarem em Kherson, na sexta-feira. Os festejos continuaram este sábado, com centenas de pessoas nas ruas da cidade a agitarem bandeiras ucranianas e a relatarem os horrores e privações sofridos durante a ocupação russa. A cidade está sem água, eletricidade, comida e medicamentos e este sábado mesmo chegaram os primeiros camiões com ajuda humanitária. Também já no terreno estão cerca de 200 polícias ucranianos, com a missão de ajudar a restaurar a ordem e começar a investigar os crimes de guerra cometidos pelos invasores.

“É questão de tempo”: Kiev acredita na vitória e tomada de Kherson foi injeção de esperança para tropas ucranianas