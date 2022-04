Economia russa está "encurralada", avança o Departamento do Tesouro dos EUA

Um dirigente do Departamento do Tesouro dos EUA garantiu esta sexta-feira que a economia russa está "encurralada", devido às sanções internacionais, e considerou que a recente revalorização acentuada do rublo não significa grande coisa.

"A Federação Russa está encurralada e em vias de se tornar uma economia fechada. E é um dos países menos preparados do mundo para funcionar como uma economia fechada", porque é demasiado dependente das suas exportações de matérias-primas, argumentou este membro do governo dos EUA, que requereu o anonimato.

Especificou que a Federação Russa está a sofrer consequências "severas" por causa das sanções que lhe foram aplicadas, devido à invasão da Ucrânia, especificando: "Uma inflação elevada, que vai subir ainda mais, e uma profunda recessão, que só se vai agravar".

Pelas suas estimativas, a economia russa pode mesmo contrair-se 10% no ano em curso.

Por outro lado, relativizou a forte valorização recente do rublo que, apesar das pesadas sanções financeiras contra a Federação Russa, regressou ao seu nível cambial anterior à invasão, de 86 rublos por um dólar, apesar de se transacionar agora em um mercado volátil e reduzido.

Este dirigente do Tesouro dos EUA realçou que a forte inflação atual na Federação Russa significava uma divisa russa "enfraquecida".

Mencionou também que a Federação Russa tinha recorrido a restrições severas para proteger a sua moeda, o que relativiza, na sua opinião, a taxa de câmbio exibida.

Por outro lado, antecipou o aparecimento de um mercado negro do rublo, que ia crescer e ganhar visibilidade, no qual a taxa de câmbio não seria a do mercado oficial.