Embaixada dos EUA em Kiev partilha no Twitter imagem que satiriza passado de Moscovo

A embaixada dos Estados Unidos da América na capital da Ucrânia partilhou no seu perfil na rede social Twitter uma imagem em que satiriza o passado da cidade de Moscovo, mostrando que esta é uma cidade com menos anos do que Kiev.A imagem realça um passado glorioso da cidade ucraniana com grandes catedrais, igrejas e mosteiros, desde o ano 996 até 1108, contrapondo com uma imagem de um bosque que se repete ao longo das mesmas datas, uma vez que, segundo os historiadores, Moscovo só foi fundada como cidade em 1147.