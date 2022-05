Embaixador russo na Polónia atingido com tinta vermelha no Dia da Vitória

Sergey Andreyev,

europeia dos Aliados sobre o regime da Alemanha nazi, no final da Segunda Guerra Mundial. O Dia da Vitória é o feriado mais importante da Rússia.

Andreyev.

O embaixador russo na Polónia,foi atingido com tinta esta segunda-feira durante um protesto contra a guerra na Ucrânia quando foi colocar flores no Cemitério Militar Soviético, em Varsóvia, para assinalar o 77º aniversário da vitóriaAs imagens do momento foram partilhadas nas redes sociais e mostraram os manifestantes, alguns com bandeiras ucranianas, a rodear a delegação russa e a entoar várias vezes a palavra "fascistas" antes de atirarem a tinta em SergeyAos repórteres, o embaixador Sergey Andreev disse que nem ele nem a sua equipa ficaram feridos no incidente, avançou a agência noticiosa TASSAo início desta segunda-feira foram encontradas as palavras "Kill Putin" escritas a azul e amarelo e as cores da bandeira ucraniana, num monumento no cemitério, relatou a emissora privada TVN24.Uma manifestante entrevistada pela TVN24 disse ainda que todos "estão com Mariupol", referindo-se à cidade ucraniana que tem sido alvo de inumeros ataques russo durante a Guerra na Ucrânia.

A porta-voz do ministério dos negócios estrangeiros russo, Maria Zakharova, citada pela RIa, salientou, no seu canal Telegram, que "os fãs do neonazismo mais uma vez desnudaram os seus rostos - e é sangrento".

Desde 24 de fevereiro, dia que a Guerra começou, mais de três milhões de ucranianos fugiram para a Polónia.