Empresário moçambicano raptado em Kiev

O empresário moçambicano, Álvaro Simão Cossa, foi raptado em Kiev, capital da Ucrânia, estando em curso ações para o seu resgate, anunciou o ministro conselheiro da embaixada de Moçambique na Alemanha.

"É com muita tristeza que confirmamos a ocorrência e sabemos também que a nossa embaixada em Moscovo tem estado em contacto com a família do referido compatriota para prestar apoio e a solidariedade devidos", afirmou Julião Langa, em declarações reproduzidas hoje pela Rádio Moçambique.

Langa não referiu o dia, local, nem as circunstâncias em que Álvaro Simão Cossa foi raptado.