Empresário russo ligado à Gazprom encontrado morto com tiro na cabeça na piscina de casa

O empresário russo Yuri Voronov, de 61 anos, foi encontrado morto a tiro na piscina da sua casa, em Leningrado, esta segunda-feira. Era CEO e fundador da empresa de transporte Astra Shipping que trabalhava para a gigante de gás russa Gazprom.



De acordo com o Daily Mail, junto ao cadáver do magnata russo, com ferimentos de bala na cabeça, foi encontrada uma pistola e no fundo da piscina estavam invólucros de bala.

O Comité de Investigação russo está examinar as causas da morte de Voronov, que estará associada a uma "disputa com parceiros comerciais", uma vez que a sua esposa terá revelado às autoridades russas que o marido estava a ser enganado "com muito dinheiro" por empreiteiros e parceiros "desonrosos".



Yuri Voronov é o quinto empresário russo ligado a esta empresa Gazprom a morrer até agora este ano.

Em janeiro de 2022, o empresário Leonid Shulman, chefe do serviço de transporte Gazprom Invest., foi encontrado morto por esfaqueamento em casa, seguido de Alexandr Tiukiakov, vice-diretor geral do Gazprom Single Account Center, encontrado enforcado. Ambos estavam na mesma cidade nos arredores de São Petersburgo quando encontrados.

Em abril, foram encontrados os corpos de Vladislav Aváev, ex-vice-presidente do Gazprombank, juntamente com a sua esposa e filha.

Mais tarde, na cidade espanhola de Lloret de Mar, em Espanha, ex-gerente da empresa Novatek, Sergey Protosenya, foi encontrado enforcado, depois de evidentemente ter morto com um machado a sua esposa, Natalia, e a sua filha adolescente, Maria.

Em todos os quatro casos, os investigadores consideraram o suicídio como a versão principal e em pelo menos dois casos encontraram notas de despedida, referiu a agência EFE.