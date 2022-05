Empresas alemãs têm dificuldades em substituir importações da Rússia

As empresas industriais alemãs e o comércio por grosso só muito dificilmente conseguem substituir as importações da Rússia, Ucrânia ou Bielorrússia, de acordo com um inquérito publicado esta terça-feira pelo instituto económico alemão ifo.

Num comunicado esta terça-feira divulgado, o ifo refere ainda que apenas 13,8% das empresas industriais com problemas de abastecimento destes países podem substituir completamente as suas fontes de abastecimento a curto prazo, e para 43,4% isto só é possível em parte.

Outros 16,3% disseram que diferentes fontes de abastecimento não fazem sentido económico, 13,8 % disseram que é impossível, e 12,7 % não sabiam o que responder.

Segundo o especialista do Ifo Klaus Wohlrabe, "mudar as fontes de abastecimento é uma dor de cabeça para muitas empresas".

"As cadeias de abastecimento e os processos de produção que têm sido experimentados e testados durante anos não podem muitas vezes ser reorganizados a curto prazo", acrescentou.

No setor grossista, apenas 7,4% disseram que é completamente possível encontrar novas fontes de importação a curto prazo, enquanto 42,0% consideraram-na parcialmente viável.

Para 16,0% não faz sentido económico recorrer a outras fontes de abastecimento, para 17,3% é impossível e 17,3% não sabia o que responder.

Muitas empresas são também indiretamente afetadas, porque os seus próprios fornecedores recebem importações da Rússia.

"Além disso, existe frequentemente incerteza sobre se, e em que medida, as empresas são possivelmente afetadas pelas sanções", disse Wohlrabe.

