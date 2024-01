As duas caixas negras do avião de transporte militar que se despenhou na região de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia, foram recuperadas esta quinta-feira, informou a agência noticiosa RIA, citando os serviços de salvamento, avança a Reuters.

A Rússia afirma que a Ucrânia abateu o avião que, segundo a Rússia, transportava 65 prisioneiros de guerra ucranianos para uma troca. A Ucrânia não confirmou nem negou que tenha atingido o avião.





Em atualização.