Pensaram tratar-se de um lugar seguro, mas enganaram-se fatalmente. As cerca de vinte pessoas que, a 27 de fevereiro, se esconderam do exército invasor nas instalações da panificadora de Makarov, cerca de 50 quilómetros a ocidente de Kiev, perderam todas a vida, quando um míssil S-300, disparado, do outro lado do rio, a partir da coluna de blindados russos que se dirigia para a capital, atingiu o edifício da fábrica.









