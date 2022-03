A unidade que a UE tem demonstrado nas sanções à Rússia desde o início da invasão da Ucrânia revelou na cimeira desta quinta-feira, em Bruxelas, as primeiras brechas de peso e logo num tema da maior importância: a energia.Até ao momento, as importações de petróleo, gás e carvão russo tinham sido deixadas de fora, mas esta quinta-feira o tema foi debatido e as divisões tornaram-se claras.