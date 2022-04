Enviado especial da CMTV à Ucrânia: "As forças russas ainda não deixaram por completo os arredores de Kiev"

Durante a manhã deste que é o 41º. dia de guerra na Ucrânia foram ouvidos bombardeamentos em Kiev. Estes ataques contrariam o que se pensava de que as forças russas teriam abandonado os arredores da capital ucraniana.Cerca de dois terços dos soldados russos deixaram os arredores de Kiev, mas os ucranianos estão preparados para uma nova ofensiva russa, relata Alfredo Leite, enviado especial da CMTV à Ucrânia.O enviado da CMTV refere ainda que há uma tentativa de regresso à normalidade em Kiev. Apesar da maior parte do comércio estar praticamente encerrado, alguns bares abrem as portas ao fim de semana.