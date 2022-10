Presidente turco pede a Zelensky que procure uma solução diplomática para a guerra

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, pediu na quarta-feira ao seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, que mantenha viva a possibilidade de uma solução diplomática para o conflito armado provocado pela invasão russa.

Erdogan ligou para o líder ucraniano por telefone para saber as últimas notícias da guerra, desencadeada em 24 de fevereiro, e reiterou a sua total disposição de fazer o que for preciso para encontrar uma solução negociada, adiantou a agência de notícias turca Anadolu.

Desde o início da guerra, Erdogan tem tentado assumir um papel de mediador entre Kiev e Moscovo, por um lado, insistindo que a soberania e a integridade territorial da Ucrânia devem ser respeitadas - incluindo as regiões do Donbass e a Crimeia -, e, por outro, mantendo boas relações com a Rússia.

