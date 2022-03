Leon, de cinco meses, vai a dormir ao colo da mãe Yana. Os dois fugiram de Kiev, da guerra, dos rebentamentos, do medo e seguem juntos no comboio que partiu de Záhony (Hungria) e avança, entre paragens e com velocidade moderada, para Budapeste, a capital.A mulher, de 31 anos, ainda tenta recompor-se do trauma, mas outros problemas já a atormentam.