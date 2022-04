Os Escoteiros de Portugal enviaram este sábado de Matosinhos um camião com mais de oito toneladas de bens para a Ucrânia. Uma iniciativa solidária que teve a parceria da CMTV, que doou 5% da receita líquida publicitária do mês de março."É uma iniciativa nobre que irá ajudar quem mais precisa", disse ao CM Ulisses Silva, escoteiro-chefe adjunto regional do Norte. Produtos de higiene, água, alimentos, kits de primeiros socorros, roupa e brinquedos são alguns dos bens que serão entregues ao escoteiros da Polónia.