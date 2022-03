O acordo entre Portugal e Espanha para limitar a 180 euros ( MWh) o preço da energia no mercado grossista ibérico (Mibel) está a enfrentar dificuldades colocadas pelo Governo de Pedro Sánchez.Na passada terça-feira, o ministro do Ambiente anunciou no Parlamento que Portugal e Espanha estavam a trabalhar numa proposta conjunta a apresentar na Comissão Europeia, que limitava o preço da energia no mercado grossista.