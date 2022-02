Espanha vai enviar mais tropas para a fronteira com a Rússia para proteger aliados

A Espanha decidiu enviar mais tropas para as fronteiras dos aliados da NATO com a Rússia, numa altura em que começou a aplicar as sanções acordadas pela União Europeia, criticadas pelos parceiros de extrema-esquerda dos socialistas no Governo.

Numa visita às tropas espanholas no Líbano, a ministra espanhola da Defesa, a socialista Margarita Robles, anunciou este reforço do destacamento espanhol na zona de conflito, embora sem detalhar o número de tropas ou material que será destacado para a fronteira russa.

"A posição da NATO é de reforçar as fronteiras dos países aliados, e a Espanha estará sem dúvida lá", assegurou a responsável governamental, citada pela agência de notícias Efe.