Violinista protagoniza momento emocionante num abrigo em Kharkiv

Uma violinista tocou o tema "The Night is So Moonlit" num abrigo em Kharkiv, na Ucrânia, enquanto se protegia dos bombardeamentos russos, juntamente com outras pessoas.



O momento protagonizado por Vera Lytovchenko, violinista e professora, ficou viral na rede social Twitter, mas a artista admitiu ao jornal britânico The Guardian que a sua grande preocupação está em receber reações de conhecidos através do Facebook, numa tentativa de obter respostas e perceber se os amigos ainda estão vivos.

"Nós tornámo-nos numa família nesta cave e, quando eu toquei, eles choraram. Esqueceram-se da guerra por alguns momentos", revela.

Lytovchenko admitiu que ficou inspirada ao ver um dos seus estudantes a tocar num abrigo improvisado logo no início da invasão russa.