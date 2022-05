Estado de saúde de Putin deixa Kremlin "em crescente desordem e caos"

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, está doente há cinco anos e desde então que é seguido por uma equipa de médicos, que monitoriza constantemente a sua saúde. O estado débil de Putin tem feito com que o presidente russo venha a perder o controlo do poder do Kremlin.Vladimir Putin luta contra um cancro e há rumores de que o presidente russo sofra de Parkinson. A sua figura indestrutível tem vindo a perder força e o estado de saúde do presidente da Rússia tem afetado o país, afirma o ex-espião da Agência de Inteligência Britânica MI6, Christopher Steele, que garante que o Kremlin está "em crescente desordem e caos".Putin ausenta-se muitas vezes de reuniões para se submeter a tratamentos e mesmo quando está presente não "fornece qualquer liderança política clara", de acordo com o jornal britânico The Sun.O grande número de ausências foi analisado por um meio de comunicação social russo, que descobriu que Putin é constantemente seguido por uma grande equipa de médicos, onde estarão incluídos um otorrinolaringolista, um especialista de doenças infecciosas, um neurocirurgião e um oncologista, entre outros.A aparência de Putin também se alterou muito nos últimos anos. Se antes o presidente russo apresentava uma figura robusta, agora surge sempre com um ar frágil e com a cara muito inchada, alimentando assim os rumores sobre o seu estado de saúde.