Estados Unidos anunciam novas sanções contra oligarcas russos

A Administração Biden anunciou hoje novas sanções contra oligarcas russos e outros do círculo próximo do Presidente da Rússia, Vladimir Putin, enquanto as forças russas continuam a atacar a Ucrânia.

Os alvos das novas sanções incluem o porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov, e Alisher Burhanovich Usmanov, um dos homens mais ricos da Rússia e aliado próximo de Putin.

O Departamento de Estados dos Estados Unidos também informou imposição de proibições de visto a 19 oligarcas russos e dezenas de familiares e associados próximos.