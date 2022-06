Os EUA anunciaram esta quarta-feira que vão enviar sistemas avançados de lançamento de rockets para a Ucrânia para ajudar a travar a ofensiva russa no Leste do país, numa decisão que Moscovo denunciou como “atirar lenha para a fogueira”. Os lançadores móveis HIMARS têm capacidade para lançar seis rockets de grande precisão a uma distância de até 80 quilómetros, o dobro dos obuses M777 fornecidos pelos EUA no mês passado.









Ver comentários