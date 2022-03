Estados Unidos detetam aumento da atividade naval russa no mar Negro

Os Estados Unidos detetaram um aumento da atividade naval russa no mar Negro, a partir do qual ataca com artilharia a cidade portuária de Odessa, na Ucrânia, disse esta segunda-feira um alto funcionário do Pentágono.

Numa conversa telefónica com jornalistas, a fonte disse que os russos dispõem de "pouco mais de uma dezena de navios de guerra, embarcações de combate anfíbias de diferentes classes e tamanhos, navios de superfície, draga-minas e patrulheiros que colocaram a norte do mar Negro".

Nesse sentido, o funcionário indicou que alguns dos ataques de artilharia contra Odessa são resultado das atividades dessa frota russa, "sobretudo das embarcações de combate anfíbias".