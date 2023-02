"Estamos cada vez mais fortes": Biden na cimeira da NATO sobre apoio dado à Ucrânia na guerra

Jens Stoltenerg.





O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, disse esta quarta-feira que os "EUA estão comprometidos com a NATO". Biden reuniu-se com os membros dos nove países que integram a organização não-governamental, em Varsóvia, na Polónia, para uma cimeira relativa ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia."É um prazer estar aqui. Estou impressionado com esta liderança extraordinária", confessou."Estamos cada vez mais fortes", destacou o presidente norte-americano ao início da reunião. "A chegar ao primeiro aniversário da guerra, não podemos baixar os braços. É importante estar presente", explicou.O presidente dos EUA reforçou que mais que um país invadido, a guerra na Ucrânia trata-se de uma afronta à liberdade e à democracia. "Deixo claro que vamos continuar a dar apoio à Ucrânia", reiterou.O Secretário-geral da NATO, na sequência das intervenções de Biden, referiu que "Putin não se está a preparar para a paz, mas para mais guerra". "Não podemos permitir que a Rússia continue a programas mais ataques e violência", alertouDe recordar que a guerra na Ucrânia teve início a 24 de fevereiro do passado ano e já levou à morte de mais de oito mil civis. Para além de dezenas de milhares de feridos, há a destacar um rasto de destruição elevado em diversas cidades ucranianas.Biden esteve em Kiev, capital da Ucrânia,esta segunda-feira para firmar o apoio dos norte-americanos para com a nação ucraniana. Já foram anunciadas várias medidas de apoio a envolver mais de 500 milhões de euros em ajuda militar.