“Estou envergonhado do meu país”: Russos reagem aos ataques a várias regiões da Ucrânia

Em Moscovo, na Rússia, são vários os russos que condenam as ações tomadas pelo presidente do país, Vladimir Putin, que autorizou uma operação militar contra a Ucrânia nas primeiras horas desta quinta-feira.

"Estou envergonhado do meu país. Honestamente, estou sem palavras. A guerra é sempre assustadora. Não queremos isto", desabafa Nikita Golubev de 30 anos ao jornal The Guardian.

"Porque estão a fazer isto?", acrescenta o popular com uma expressão de raiva e desesperança, sentimento partilhado por muitos os que se deslocavam para trabalhar na Rua Arbat, em Moscovo.

Já no centro de cultura ucraniano, sediado na capital russa, o ambiente sentido na manhã desta quinta-feira era de grande seriedade. O administrador do centro afirmou que Putin negou a legitimidade de um Estado moderno durante o discurso que apresentou na segunda-feira.





"Já estávamos a ser bombardeados quando o Putin discursou. O que está a acontecer?", afirmou o administrador que preferiu manter o anonimato.

Também Valery Meladze, um dos cantores mais conhecidos do país, recorreu ao Instagram a pedir para acabarem com a guerra. "Hoje aconteceu algo que nunca deveria ter acontecido. A história vai julgar este acontecimento. Mas hoje eu peço-te, pára com a guerra", disse durante um vídeo partilhado na mesma rede social.