“Estou muito feliz por estar aqui”: Presidente dos EUA visita Ucrânia pela primeira vez após início da guerra

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse esta segunda-feira na visita à capital ucraniana, Kiev, que a "Ucrãnia vai contnuar a prevalecer" e que o "mundo está unido" para ajudar o país invadido.O presidente dos EUA, Joe Biden, disse esta segunda-feira na visita à capital ucraniana, Kiev, que a "Ucrânia vai continuar a prevalecer" e que o "mundo está unido" para ajudar o país invadido."Estamos todos a ajudar a Ucrânia a defender-se [...] É bom ver que passado um ano Kiev continua de pé", salientou.A visita surpresa de Biden à capital ucraniana é a primeira desde que o conflito armado a Leste teve início. Devido ao perigo eminente, a ida de Biden foi mantida em segredo absoluto até à sua chegada. Estou muito feliz por estar aqui", confessou o presidente dos EUA no discurso à impressa.Biden aproveitou para destacar a coragem da população ucraniana e não deixou de lamentar a perda de vítimas humanas devido à guerra. "Os ucranianos lembram ao mundo todos os dias o que é ter coragem. É simplesmente incrível [...] Demonstra que a liberdade não tem preço", reforçou."Não temos medo, nem ninguém o deve ter. A Rússia estava errada, isolada e a sofrer", concluiu.Joe Biden anunciou esta segunda-feira novas medidas de apoio à Ucrânia, com destaque a um novo pacote e a mais de 500 milhões de dólares destinados a equipamento militar.De recordar que a guerra começou a 24 de fevereiro do ano passado, deixando um rasto de destruição pela Ucrânia, com milhares de mortos e cidadãos desamparados.