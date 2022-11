Os EUA estão a pressionar o Governo ucraniano para manifestar publicamente a sua abertura a negociar a paz com a Rússia, avançou esta segunda-feira o ‘Washington Post’.



Segundo o jornal, as referidas pressões não visam, para já, forçar Zelensky a sentar-se à mesa das negociações com Putin, mas evitar que a recusa terminante de Kiev em falar de paz possa fazer vacilar os aliados europeus da Ucrânia, cada vez mais cansados da guerra e das suas consequências políticas e económicas.