EUA anuncia que vai receber russos que procurem asilo

Os Estados Unidos revelaram esta terça-feira que vão receber no país russos que procuram asilo da guerra. As declarações foram feitas pela secretária de Imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre."Acreditamos que, independentemente da nacionalidade, eles [os russos] podem requerer asilo nos Estados Unidos", disse Karine Jean-Pierre.Esta terça-feira, um aliado do presidente russo, Vladimir Putin, emitiu um novo aviso nuclear à Ucrânia e ao Ocidente, quando a Rússia começou a divulgar os resultados dos referendos que projetam a anexação à Rússia de quatro regiões ucranianas.