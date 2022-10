EUA anunciam novo pacote de 627,3 milhões de euros em ajuda militar a Kiev

O Presidente norte-americano, Joe Biden, informou esta terça-feira o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, da concessão de um novo pacote de ajuda militar de 625 milhões de dólares (627,3 milhões de euros).

De acordo com um comunicado da Casa Branca, Biden, que estava acompanhado pela sua vice-presidente, Kamala Harris, durante a chamada com Zelensky, reiterou o apoio dos Estados Unidos da América (EUA) à defesa da Ucrânia contra a invasão russa pelo "tempo que for necessário".

A assistência dos EUA inclui quatro sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade (HIMARS) e munições associadas; 16 Obuses de 155 mm (milímetros) e mais 16 Obuses de 105 mm; 75000 munições de artilharia de 155 mm; 500 tiros de artilharia guiados com precisão de 155 mm e 30.000 tiros de morteiro de 120 mm, segundo informou o Departamento de Defesa em comunicado.