EUA diz ser "demasiado cedo" para avaliar resultado de contraofensiva no nordeste da Ucrânia

O secretário de Estado norte-americano considerou ser "demasiado cedo" para antecipar o resultado da contraofensiva do exército da Ucrânia, no nordeste do país, contra as forças da Rússia.

"É demasiado cedo para dizer exatamente onde isso nos vai levar", disse, na segunda-feira, Antony Blinken, numa conferência de imprensa no México, acrescentando que estes são "os primeiros dias [da contraofensiva] ucraniana.

O responsável norte-americano observou que "os russos mantêm forças muito significativas na Ucrânia, bem como equipamentos e munições", mas há "claramente progressos significativos da parte ucraniana, sobretudo no nordeste" do país.