EUA e aliados passam a reunir mensalmente para analisar ajuda militar à Ucrânia

Os Estados Unidos e os seus aliados vão passar a reunir mensalmente para discutir o fortalecimento das capacidades militares da Ucrânia contra a Rússia, anunciou esta terça-feira o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin.

"A reunião de hoje [26 de abril] vai tornar-se um grupo de contacto mensal sobre a defesa da Ucrânia", explicou Austin, acrescentando que deseja coordenar a ação de "nações de boa vontade para intensificar os esforços, coordenar a assistência e focar-se em vencer a luta de hoje e as lutas que virão", disse Austin, no final de uma reunião com líderes militares de cerca de 40 países, em Ramstein, na Alemanha.

Austin condenou ainda as declarações do chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, sobre o risco de uma guerra nuclear, considerando-as "inúteis e perigosas".