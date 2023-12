A Casa Branca anunciou esta quinta-feira um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de 250 milhões de dólares, esgotando os fundos disponíveis, por agora, para continuar a ajudar Kiev. O envio de novas tranches de ajuda militar e financeira depende agora do fim do bloqueio republicano no Congresso.









Esta última tranche, a 34.ª do corrente ano, tinha sido aprovada no final do ano passado, numa altura em que os democratas ainda tinham a maioria no Congresso. Desde que a nova maioria republicana tomou posse, em janeiro, não foram aprovados mais pacotes de ajuda, uma vez que os republicanos recusam terminantemente continuar a apoiar Kiev enquanto os democratas não aceitarem introduzir medidas de controlo de imigração mais duras na fronteira com o México.

No início deste mês, o Presidente, Joe Biden, tentou em vão convencer os republicanos a aprovarem um novo pacote de ajuda financeira e militar a Kiev no valor de 50 mil milhões de dólares para 2024, mas estes recusaram, e nem a visita do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ao Congresso conseguiu demovê-los.









Leia também Casa Branca alerta que fundos para ajudar Ucrânia vão terminar em breve Ao anunciar aquela que poderá ser a última tranche de ajuda em muitos meses, o secretário de Estado Antony Blinken lembrou que o apoio dos EUA e outros aliados ocidentais “tem sido crucial para ajudar a Ucrânia a defender o seu território e a sua liberdade contra a agressão russa”. “É imperativo que o Congresso atue rapidamente, assim que possível, para defender os nossos interesses nacionais, ajudando a Ucrânia a defender-se e a garantir o seu futuro”, apelou.

Zelensky agradeceu a ajuda americana, que disse que vai cobrir as “necessidades mais prementes” das forças ucranianas, nomeadamente ao nível das munições, mas fonte do seu Governo admitiu que, sem a ajuda internacional, a Ucrânia poderá em breve deixar de conseguir pagar os salários dos funcionários públicos e as pensões. “O apoio dos nossos parceiros é extremamente crítico. Precisamos dele com urgência”, sublinhou a vice-PM, Yulia Svyrydenko.





Recorde-se que, além de incerteza da continuação da ajuda dos EUA, o apoio da UE também está em risco devido ao bloqueio da Hungria, que este mês travou a aprovação de um novo pacote de 50 mil milhões de euros.