EUA não vão enviar tropas, mas Joe Biden garante defesa da NATO

O Presidente norte-americano disse que não vai enviar tropas para a Ucrânia, em resposta à invasão russa, mas garantiu que os Estados Unidos vão defender os aliados da NATO.

Biden lembrou que os EUA já deram à Ucrânia mais de mil milhões de dólares (900 milhões de euros) em assistência direta, lembrou Joe Biden, no primeiro discurso sobre o Estado da União, o tradicional pronunciamento anual dos Presidentes dos Estados Unidos no Congresso.

Washington vai continuar a apoiar o povo ucraniano, mas as forças norte-americancas "não entraram e não vão entrar em conflito com as forças russas na Ucrânia", sublinhou.