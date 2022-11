EUA pede à Ucrânia que se mostre aberta para negociar com a Rússia

A administração de Joe Biden tem, de forma privada, encorajado os líderes ucranianos a demonstrar alguma abertura de negociação coma Rússia, exceto se Vladimir Putin for afastado do poder.Com este pedido, as tropas americanas não pretendem empurrar a Ucrânia para a mesa de conversações, mas sim assegurar que o governo de Kiev consiga manter o apoio por parte das outras nações "que enfrentam circunscrições eleitorais cautelosas de alimentar uma guerra durante muitos anos", como se pode ler no jornal The Washington Post.Estes debates demonstram a posição complexa que a administração de Biden tem relativamente à Ucrânia, sobretudo depois de os funcionários americanos terem jurado, publicamente, apoiar Kiev com várias ajudas durante um período de tempo indeterminado, enquanto agurdam uma resolução do conflito, que tem tido abalado de forma significativa a economia mundial e desencadeado certos receios em relação a uma possível guerra nuclear.