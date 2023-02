Os Estados Unidos preparam-se para enviar, pela primeira vez, mísseis de longo alcance para a Ucrânia, no âmbito de um novo pacote de ajuda militar de 2 mil milhões de euros que irá ser anunciado pela Administração Biden nos próximos dias.



Fontes do Pentágono confirmaram que o novo pacote de ajuda, que está a ser ultimado, inclui os mísseis avançados GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bombs), que têm um alcance de 150 quilómetros, quase o dobro dos mísseis HIMARS enviados pelos EUA no ano passado e que ajudaram a Ucrânia a virar o curso da guerra.









