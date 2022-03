EUA questionam vontade russa de negociar fim da guerra

A embaixadora dos Estados Unidos (EUA) na Organização das Nações Unidas (ONU), Linda Thomas-Greenfield, questionou este domingo a vontade do Governo russo de chegar a um acordo com a Ucrânia para cessar a invasão militar em território ucraniano.

"As negociações parecem ser unilaterais. Os russos não se posicionaram por nenhuma possibilidade de uma solução negociada e diplomática", afirmou Thomas-Greenfield, numa entrevista à estação televisiva CNN.

A representante dos EUA nas Nações Unidas disse que o seu país apoia as tentativas de Kiev de negociar para pôr fim ao conflito, mas reforçou que Moscovo não está a responder adequadamente, como também não o fez durante as conversas com Washington antes de iniciar a invasão.