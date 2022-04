Eurodeputados cumprem minuto de silêncio em memória das vítimas da guerra

O Parlamento Europeu cumpriu esta segunda-feira um minuto de silêncio em memória das vítimas da guerra na Ucrânia a pedido da presidente da instituição, que condenou "as atrocidades" cometidas pelo exército russo em Busha, classificando-as como "horríveis e vergonhosas".

No arranque da sessão plenária, na cidade francesa de Estrasburgo, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, foi recebida com aplausos, após ter estado em Kiev no final da semana passada para se reunir com dirigentes ucranianos como o primeiro-ministro Denys Shmyhal.

No presente dia, Metsola pediu aos eurodeputados para fazerem "um minuto de silêncio em memória das vítimas de Busha e de todas as vítimas da guerra, do terror e da violência".