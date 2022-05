Europa de acordo em pagar gás russo só em euros

Os países da União Europeia (UE) chegaram esta segunda-feira a acordo em que o pagamento do gás russo seja feito só em euros, anunciou a ministra francesa para a Transição Ecológica, Barbara Pompili, que conduziu os trabalhos do encontro que juntou os ministros da Energia em Bruxelas, na sequência da decisão da semana passada da empresa russa Gazprom de suspender o fornecimento de gás a dois Estados-membros, Polónia e Bulgária,Portugal , através do ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, voltou a defender a necessidade de a União Europeia fortalecer a diversificação de fontes e rotas de gás e investir nas interligações energéticas da Península Ibérica com o resto da Europa. O ministro revelou que, basicamente, cada Estado-membro procurou "responder a duas questões muito concretas: qual é a sua atual circunstância relativamente a este tema em concreto do gás, e segundo, o que é que cada país entende que deve ser feito no futuro, para a UE ter maior nível de resiliência relativamente ao mercado do gás"."É muito importante para Portugal que volte a colocar-se na agenda política a questão das interligações a nível europeu e que elas possam ser suportadas e financiadas", acrescentou Duarte Cordeiro.