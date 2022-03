Europa quer Zelensky e povo ucraniano na corrida ao Prémio Nobel da Paz

Volodymyr Zelensky, e o povo ucranino na corrida ao Prémio Nobel da Paz.De acordo com o comunicado enviado ao Comité do Prémio Nobel, grandes patentes de países como o Reino Unido, os Páises Baixos, a Alemanha e a Estónia, pediram que fosse reaberto o processo de nomeação para o Prémio Nobel da Paz, para que o presidente ucraniano assim como o seu povo ganhassem as nomeações.Acrescentando, "é o nosso dever democrático fazer frente ao autoritarismo e apoiar um povo que luta pela democracia e pelo seu direito à auto-governação".